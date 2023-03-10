В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 10 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй соревновательный день Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные раунды: мужчины представят опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне (конь-махи) и перекладине; женщины - вольные упражнения и упражнения на бревне. В заключении соревновательного дня определятся финалисты на данных снарядах.

Сегодня азербайджанский гимнаст Иван Тихонов представит два упражнения - на гимнастическом коне и перекладине, а Самира Гахраманова и Назанин Теймурова – упражнения на бревне, также Теймурова выполнит вольное упражнение.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представят Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.