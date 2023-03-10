Медицинские услуги должны быть более доступными - Теймур Мусаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Медицинские услуги должны быть более доступными.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе панельного заседания X Глобального Бакинского форума на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье".

Он отметил, что здоровье-это фундаментальное право человека.

"Финансовые ресурсы должны использоваться равномерно. Медицинские услуги должны быть более доступными. Роль частного сектора в обеспечении здравоохранения неоспорима. Система здравоохранения в ряде стран является недоступной. Мы призываем к соблюдению приоритетов здравоохранения.

Необходимо предпринять шаги для обеспечения устойчивости, чтобы мы могли быть готовы к таким опасностям в будущем", - сказал Мусаев.

Министр подчеркнул, что пандемия затронула весь мир.

"Нехватка медицинских принадлежностей стала одной из возникающих проблем", - добавил он.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)