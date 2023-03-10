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Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла

Общество Материалы 10 марта 2023 14:00 (UTC +04:00)
Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8 °С тепла, днем - 13-18 °С тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-8 °С тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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