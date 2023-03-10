Рекордное количество стран-участниц на Кубке мира в Баку для нас большой успех - спортивный директор AGF

БАКУ /Trend/ - Рекордное количество стран-участниц на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку для нас большой успех.

Об этом сказала в пятницу Trend спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова.

"Текущий Кубок мира FIG по спортивной гимнастике уже седьмой по счету, здесь рекордное количество стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира в Баку. Участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира. Для нас это большой успех, и мы очень этому рады. Мы индивидуально подходим к каждой гимнастической дисциплине, стараемся создать условия, при которых каждый спортсмен чувствовал бы себя как дома", - отметила она.

Наталья Буланова добавила, что поддержка зрительской аудитории помогает спортсменам.

"Отмечу, что зрители помогают не только спортсменам, но и всему обслуживающему персоналу, всему комитету, принимающему участие в организации соревнований. Когда мы видим зрителей на трибунах, сами получаем от этого удовольствие", - подчеркнула она.

Говоря о выступлении в квалификации азербайджанских гимнастов, Наталья Буланова напомнила, что вчера Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.

"Вчера наш спортсмен Никита Симонов завершил квалификацию с первым результатом. Конечно, мы хотели бы, чтобы он остался на этом месте и в финале. Но соревнования есть соревнования, самое главное его удачное выступление и самочувствие. Второй наш гимнаст Иван Тихонов сегодня удачно выступил в квалификации упражнения на перекладине. Будем ждать результатов и болеть за них всей душой", - заключила она.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).