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В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек

Общество Материалы 10 марта 2023 16:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, 4 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 516 человек вылечились, 10 142 – скончались, число активных больных составляет 212.

За последние сутки в стране проведены 808 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 538 679.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек
В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек
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