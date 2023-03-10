БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 187 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины, составило 81, вторую - 37, три и более - 61, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 8 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 951 052. Первую дозу вакцины получили 5 404 920, вторую - 4 879 396, три и более - 3 400 992, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 744 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)