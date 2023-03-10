Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вышел в финал Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Иван Тихонов вышел в финал Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнении на перекладине, сообщает в пятницу Trend.

Выступление Ивана Тихонова судьи оценили в 13.933 балла, по результатам квалификации он расположился на шестом месте.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.