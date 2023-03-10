Возможно, в финале усложним программу – азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова

БАКУ /Trend/ - Поговорю с тренером, и возможно, мы усложним программу в финале.

Об этом сказала в пятницу Trend участница Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, азербайджанская спортсменка Назанин Теймурова.

Напомним, что Теймурова прошла в финал Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольном упражнении. С результатом 12.566 балла в квалификации она расположилась на пятом месте.

"Нас с тренером так обрадовал результат в квалификации, эмоций не передать словами. Признаюсь, не ожидала, что пройду в финал, так как выступила не совсем "чисто". Но узнав, что я в числе финалистов, очень обрадовалась. Конечно, в финале хотелось бы занять призовое место, потому что долго шла к этому, усердно тренировалась", - сказала гимнастка, которая с этого года выступает во взрослой возрастной категории.

Назанин Теймурова подчеркнула, что на Кубке мира в Дохе (Катар) она, так же заняв пятую позицию в квалификации, прошла в финал.

"Этапы Кубка мира идут один за другим, сначала в Котбусе (Германия), потом в Дохе, сейчас соревнования проходят в Баку", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).