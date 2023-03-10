Кубок мира в Баку организован замечательно – гимнаст из Франции

БАКУ /Trend/ - Кубок мира в Баку организован замечательно, для спортсменов созданы все условия.

Об этом сказал в пятницу Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсмен из Франции Камерон-Ли Бернард.

"Доволен своим выступлением в квалификации, завтра меня ждет финал упражнений на параллельных брусьях. Кубок мира в Баку – мой первый старт в этом сезоне. Немного взволнован, стараюсь сделать все, что в моих силах для хорошего выступления", - сказал французский гимнаст.

Он рассказал, что участвовал в Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку в 2022 году.

"Соревнования в Баку проходят замечательно, созданы все необходимые условия для подготовки на месте, я счастлив здесь находиться", - добавил гимнаст.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).