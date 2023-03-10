Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский военнослужащий скончался от огнестрельного ранения - прокуратура

Общество Материалы 10 марта 2023 20:39 (UTC +04:00)
Азербайджанский военнослужащий скончался от огнестрельного ранения - прокуратура

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация об огнестрельном ранении военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана Магеррамова Эльнура Алескер оглу и о том, что он скончался при эвакуации в медучреждение.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Военной прокуратуре.

Было отмечено, что по данному факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Расследование продолжается и будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости