До конца года в Шуше будет завершено строительство 23 жилых домов – Ниджат Искендеров

ШУША/Trend/ - До конца года в Шуше будет завершено строительство 23 жилых домов, состоящих из 450 квартир.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам директор службы жилищно-коммунального ремонта Управления государственного заповедника города Шуша Ниджат Искендеров.

Он отметил, что до конца этого года жители города Шуша будут переселены в квартиры в этих зданиях.

"Во всех построенных зданиях сохраняется культурное наследие и история города Шуша, они строятся в соответствии с архитектурным стилем города. Согласно плану Большого возвращения, до конца года первая группа шушинцев вернется в свои дома", - сказал Искендеров.

Он отметил, что параллельно на территории города строятся объекты общественного питания.

"В настоящее время в Шуше функционируют отели "Xarı Bülbül" и "Qarabağ". Кроме того, продолжается строительство второго корпуса отеля "Xarı Bülbül" и отеля "Yeni Şuşa", также за счет местных инвесторов строятся 10 новых объектов общественного питания", - добавил Искендеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)