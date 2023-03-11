В Баку стартовал третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 11 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования у мужчин - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а у женщин - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях. По итогам соревнований определятся победители и призеры.

В финале упражнения на кольцах выступит азербайджанский спортсмен Никита Симонов.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В финальных соревнованиях наряду с Никитой Симоновым (упражнение на кольцах), завтра, 12 марта, выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).