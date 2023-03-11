Гимнаст из Казахстана взял золото в вольных упражнениях на Кубке мира FIG в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спортсмен Милад Карими, представляющий Казахстан занял первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, сообщает в субботу Trend. Его результат составил 14.200 балла

На втором месте – украинский гимнаст Илья Ковтун (13.933 балла), на третьей позиции - Райли Лоос (13.733 балла), представляющий США.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

Сегодня в финальных соревнованиях Азербайджан представляет Никита Симонов (упражнение на кольцах), а завтра, 12 марта, выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).