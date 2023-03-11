В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 11 марта, в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Медали были вручены представителям мужской спортивной гимнастики - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, представительницам женской спортивной гимнастики - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

В вольных упражнениях на высшую ступень пьедестала почета поднялся Милад Карими (Казахстан), на втором месте Илья Ковтун (Украина), на третьем месте Райли Лоос (США).

В опорном прыжке золотую медаль завоевала Колин Девиллар (Франция), "серебро" у Оксаны Чусовитиной (Узбекистан), бронзовую медаль у Линмин Юй (Китай).

В упражнении на параллельных брусьях первое место занял Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), на второй позиции расположился Илья Ковтун, на третьем месте Камерон-Ли Бернард (Франция).

В упражнении на разновысоких брусьях золотую медаль завоевала Циюань Цю (Китай), "серебро" у Джорджии Вилла (Италия), бронзовой медали удостоена Санна Верман (Нидерланды).

В упражнении на кольцах первое место занял Никита Симонов (Азербайджан), на втором месте Махди Ахмада Кохани (Иран), третью позицию занял Винценц Хэк (Австрия).

Награды победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, депутат Милли Меджлиса (парламент), член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рауф Алиев, президент Африканского гимнастического союза, президент Федерации гимнастики Египта Ехаб Есави, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова, технический делегат Международной федерации гимнастики Джеффри Томсон.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.