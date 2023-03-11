Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 230 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 79, вторую - 61, три и более - 77, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 951 282. Первую дозу вакцины получили 5 404 999, вторую - 4 879 457, три и более - 3 401 069, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 757 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)