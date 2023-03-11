Завершился X Глобальный Бакинский Форум

БАКУ /Trend/ - 11 марта завершился Х Глобальный Бакинский форум, проводимый под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Trend, в последний день Форума состоялось четыре панельных заседания.

Отметим, что в Глобальном Бакинском форуме приняли участие представители многих стран и авторитетных международных организаций. В форуме приняли участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 агентств ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран и 360 представителей из 61 страны.