Азербайджанские спасатели самыми последними покинули зону землетрясения - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спасатели самыми последними покинули зону землетрясения в Турции.

Как передает Trend, об этом в субботу сказал министр иностранных дел Турции Мвелют Чвушоглу во время пресс-конференции.

Он отметил, что всего в зону землетрясения прибыло 11 300 спасателей из 90 стран мира.

"После того как работы были закончены они вернулись в свою страну. Самыми последними вернулись спасатели из Азербайджана. В настоящее время в зоне землетрясения продолжают действовать 12 из 32 полевых госпиталей", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.