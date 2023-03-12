Кубок мира в Баку: азербайджанские гимнасты вступают в борьбу в финалах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 12 марта, азербайджанские спортсмены Иван Тихонов и Назанин Теймурова выступят в финалах Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Иван Тихонов выступит в финале упражнений на перекладине, Назанин Теймурова в вольных упражнениях.

Соперниками Тихонова станут гимнасты Израиля, Египта, Японии, США, Австралии и Хорватии. Теймурова в финале будет соревноваться с гимнастками из Японии, Турции, Ирландии, Италии, Австралии, Греции и Франции.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.