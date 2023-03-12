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Кубок мира FIG в Баку: спортсмен из Филиппин завоевал "золото" в опорном прыжке

Общество Материалы 12 марта 2023 12:55 (UTC +04:00)
Кубок мира FIG в Баку: спортсмен из Филиппин завоевал "золото" в опорном прыжке

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Спортсмен Карлос Эдриэль Юло, представляющий Филиппины, с результатом 14.933 балла завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте Гарри Хепворт из Великобритании, его результат составил 14.816 балла. Третью позицию с результатом 14.716 балла занял спортсмен Вай Хунг Шек из Гонконга.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.

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