Кубок мира FIG в Баку: гимнаст из Казахстана занял первое место в упражнениях на гимнастическом коне

БАКУ /Trend/ - Гимнаст Нариман Курбанов, представляющий Казахстан, занял первое место в упражнениях на гимнастическом коне на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Его результат составил 15.300 балла.

На втором месте Рис МакКленаган из Ирландии, его результат составил 14.933 балла, на третьем месте с результатом 14.766 балла спортсмен из Албании Матвей Петров.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.