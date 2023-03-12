Гимнастка из Франции завоевала "золото" в вольных упражнениях на Кубке мира FIG в Баку

БАКУ /Trend/ - Представительница Франции Марин Бойер с результатом 12.833 балла завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная медаль у Арианны Беларделли из Италии, ее выступление судьи оценили на 12.800 балла, бронзовая медаль у гимнастки из Турции Севги Кайисоглу, за программу она получила 12.566 балла.

Азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова с результатом 9.966 балла заняла восьмую позицию.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.