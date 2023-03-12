В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 12 марта, в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Медали были вручены мужчинам - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, у женщин – в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

На высшую ступень пьедестала почета в опорном прыжке поднялся Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), на втором месте Гарри Хепворт (Великобритания), третью позицию занял Вай Хунг Шек (Гонконг).

Награды вручили президент Технического комитета по мужской спортивной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Артурс Мицкевич, президент Федерации гимнастики Сербии Саша Величкович, член местного организационно комитета Заур Сулейманов.

В упражнениях на бревне золотую медаль завоевала Джорджия Вилла (Италия), "серебро" у Марин Бойер (Франции), бронзовую медаль завоевала Анна Лащевская (Украина).

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, технический делегат по мужской спортивной гимнастике FIG Джеффри Томпсон, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова.

В упражнениях на гимнастическом коне первое место занял Нариман Курбанов (Казахстан), на втором месте Рис МакКленаган (Ирландия), на третьем месте - Матвей Петров (Албания).

Награды вручили депутат Милли Меджлиса (парламент), член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рауф Алиев, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, член местного организационного комитета Камран Рамазанов.

В вольных упражнениях золотую медаль завоевала Марин Бойер (Франция), "серебро" у Арианны Беларделли (Италия), бронзовую медаль завоевала Севги Кайисоглу (Турция).

Награды вручили президент Африканского гимнастического союза Ехаб Есави, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, менеджер по международным связям AGF Мехман Алиев.

В упражнениях перекладине первое место занял Александр Мякинин (Израиль), на втором месте – Кадзуки Мацуми (Япония), на третьей позиции Тин Србич (Хорватия).

Награды вручили экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

На Кубке мира в Баку азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.