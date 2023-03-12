Упорная борьба и радость побед: лучшие моменты заключительного дня Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 12 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку завершился заключительный день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Заключительный день запомнился упорной борьбой между финалистами. Соревнования характеризовались накалом эмоций и радостью побед.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

На Кубке мира азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.

Trend представляет вниманию читателей фото с лучшими моментами заключительного дня соревнований Кубка мира.

(Фото: Заур Мустафаев)