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Поступило 570 предложений по законопроекту "О высшем образовании"

Общество Материалы 13 марта 2023 10:40 (UTC +04:00)
Поступило 570 предложений по законопроекту "О высшем образовании"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Поступило 570 предложений по законопроекту "О высшем образовании".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев, выступая в парламенте на совместных общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании".

Он отметил, что предложения были обсуждены, и 301 предложение было учтено в законопроекте.

Алиев подчеркнул, что законопроект состоит из 12 глав и 55 статей.

Отметим, что парламентский комитет по науке и образованию совместно с Министерством науки и образования Азербайджана проводят совместные общественные слушания по законопроекту "О высшем образовании". В слушаниях принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, руководители высших учебных заведений, эксперты в сфере образования и депутаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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