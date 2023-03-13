Необходимы изменения в правилах приема в вузы - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Необходимы изменения в правилах приема в вузы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на совместных общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании" в Милли Меджлисе.

"Сейчас у нас действует вертикальная система приема в вузы. По сути, абитуриент выбирает специальности в последовательном порядке. Историки последних лет, это абитуриенты, которые не смогли отобраться на юридическую специальность", - сказал он.

Он сказал, что сегодня абитуриенты выбирают свою специальность не исходя из рынка труда, а исходя из выбора предыдущего абитуриента.

"Прием в вузы до сих пор не осуществляется согласно статистическим измерениям", - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)