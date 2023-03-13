Обнародовано число граждан Азербайджана, эвакуированных из зоны землетрясения в Турции наземным транспортом

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по эвакуации граждан Азербайджан из зоны землетрясения в Турции.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В сообщении отмечается, что вчера группа наших граждан была доставлена в Баку с грузино-азербайджанской границы автобусами, выделенными Агентством наземного транспорта Азербайджана.

"На сегодняшний день выполнено 16 рейсов и 639 граждан были доставлены в Бакинский международный автовокзальный комплекс",- говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)