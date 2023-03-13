Азерсу не планирует обращаться в Тарифный совет с предложением о повышении тарифов

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" не обращалось в тарифный Совет Азербайджана с предложением о повышении тарифов на услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению, и такое обращение не планируется, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В настоящее время тарифы на услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению регулируются постановлением Тарифного Совета Азербайджанской Республики от 30 января 2021 года № 5.

Напомним, что в социальных сетях и среди граждан распространились утверждения о том, что тарифы на воду будут повышены из-за снижения уровня воды в Куре.

(Перевод: Фидан Мустафаева)