О Фариде Сафарли, пропавшем без вести в Иране, нет никакой информации

БАКУ /Trend/ - Об азербайджанском студенте Фариде Сафарли, пропавшем без вести в Иране, нет никакой информации.

Об этом сказал в понедельник, в ответ на запрос Trend, начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы ждем ответа от Ирана, поэтому у нас пока не имеется информации о последней ситуации относительно поиска студента", - сказал он.

Напомним, что 20 февраля студент Йенского университета Германии Фарид Габиль оглу Сафарли 1997 года рождения, отправился в Иран, однако с 4 марта от него не поступало никаких известий. В целях уточнения информации, МИД Азербайджана направил ноту в посольство Ирана в нашей стране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)