Сотрудничество Агентства по развитию МСБ и bp положительно скажется на росте уровня рентабельности в регионах - Орхан Мамедов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:23)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Агентства по развитию МСБ и bp положительно скажется на росте уровня рентабельности в регионах.

Как сообщает Trend в понедельник, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов сегодня на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и bp о сотрудничестве в рамках мер по поддержке развития малого и среднего бизнеса.

"Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании определит формы и механизмы взаимодействия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и компании bp в рамках программы поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Считаю, что проекты, реализуемые в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на повышение уровня рентабельности местных сообществ в регионах, и будут способствовать развитию самозанятости путем создания новых предприятий и рабочих мест, в то же время опыт этой структуры сотрудничества будет использоваться при реализации других проектов", - сказал он.

Мамедов добавил, что bp работает в Азербайджане более 30 лет. В течение этого периода компания постоянно осуществляла безопасные, ответственные и эффективные экономические операции с Азербайджаном в реализации успешной нефтяной стратегии, и вложила большие объемы инвестиций в экономику нашей страны.

Он отметил, что за эти годы bp сыграла исключительную роль во внедрении новых технологических решений в Азербайджане.

"Она внесла серьезный вклад в таких вопросах, как создание строительных и производственных объектов мирового уровня, содействие социальному развитию путем создания десятков тысяч рабочих мест, поддержка таких областей, как профессиональный рост, совершенствование образования и содействие устойчивому развитию в сотнях сельских общин.

Кроме того, для реализации высококачественных проектов в сфере социальных инвестиций и достижения устойчивых результатов bp сотрудничает с передовыми партнерами, являющимися лидерами в своих сферах деятельности.

Установленные рамки партнерства между нашими учреждениями были отражены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в декабре 2018 года, затем мы работали над рядом совместных инициатив.

Уже несколько лет, компания bp выступает спонсором конкурса "EY İlin İş Adamı", проводимого в партнерстве с Агентством .

Агентство Азербайджана по развитию МСБ сотрудничало с bp в рамках организации выставок и ярмарок, где уделялось особое внимание участию женщин, людей с ограниченными возможностями, стартапам.

"В документе говорится об организации взаимодействия с целью поддержки развития малого и среднего бизнеса, расширения практических связей между государственным и частным секторами, просвещения предпринимателей, реализации в Азербайджане различных инициатив устойчивого развития, в том числе социальных проектов, направленных на поддержку навыков трудоустройства и предпринимательской деятельности малообеспеченных лиц. Кроме того, документ регламентирует взаимодействие, особенно в регионах, где проходят нефте-и газопроводы, а также в отраслях, которые служат для поддержки предпринимательской деятельности в масштабах всей страны.

Компания bp входит в число компаний с прогрессивной системой корпоративного управления в частном секторе. bp, являющаяся участником важных проектов в Азербайджане, активно работает в сфере применения передового технологического оборудования, внедрения различных инноваций и социальной ответственности.

Агентство по развитию МСБ, в свою очередь, уделяет особое внимание установлению взаимовыгодных отношений сотрудничества с государственными и частными организациями в целях создания новых субъектов предпринимательства, поддержки развития микро -, малого и среднего предпринимательства, более эффективной организации деятельности предпринимателей, и повышения профессиональной ответственности в управлении бизнесом. Наш мандат позволяет донорским организациям и неправительственным организациям координировать проекты и реализовывать совместные инициативы в поддержку стартапов и предпринимателей.

В рамках этого сотрудничества мы можем оказать меры поддержки с целью расширения сферы вовлечения населения страны в предпринимательскую деятельность, в том числе обеспечения самозанятости малообеспеченного населения, а также координировать подобные инициативы государственных и частных организаций.

За прошедший период Агентство в рамках сотрудничества с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана оказало поддержку реализации программы самозанятости. В то же время, в рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах", стартовавшего с 2021 года, в Исмаиллинском районе было создано 15, а в Астаринском, Лерикском и Лянкяранском районах - 17 сельских гостевых домов, оснащенных соответствующим оборудованием.

Агентство предоставляет различные механизмы поддержки и сети услуг, включая Центры развития МСП, офисы KOB Dostu, поддержку исследований внутреннего рынка, программу грантов, поддержку выхода на рынки, а также участвует в реализации различных проектов для МСП.

Мы считаем, что объединение совместных ресурсов и реализация совместных инициатив с партнерами, представляющими государственный и частный секторы, улучшит результаты и сферу влияния нашей деятельности как количественно, так и качественно.

Также отмечу, что проекты, реализуемые в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на повышение уровня рентабельности местных сообществ в регионах, будут способствовать развитию самозанятости за счет создания новых предприятий и рабочих мест, в то же время эти рамки сотрудничества будут использованы как опыт реализации других проектов.

Также этот Меморандум создаст более широкие возможности для развития, поддержки и реализации новых бизнес-идей инновационного предпринимательства на основе реализации совместных инициатив", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)