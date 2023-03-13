Завтра в Баку ожидается до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, усиление северо-западного ветра.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8 °С тепла, днем до 11 °С тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, временами туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10 °С тепла, днем - 15-20 °С тепла. В горах ночью - 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)