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В Баку начали штрафовать за окурок

Общество Материалы 13 марта 2023 17:03 (UTC +04:00)
В Баку начали штрафовать за окурок

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - За окурок, брошенный на улице, предусмотрена административная ответственность.

Как сообщает Trend, полицейские усилили контроль за соблюдением данного правила.

Лицо, бросившее окурок не в мусорную урну, а на землю, будет оштрафован на сумму 50 манатов.

Как сообщил Trend сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, этот вопрос предусмотрен законодательством.

"В Азербайджане, согласно закону "О табаке и табачных изделиях", выбрасывание окурков на улицу создает административную ответственность. Лицо, бросившее окурок на улице, будет оштрафован на 50 манатов. Этот вопрос отражен и в Кодексе об административных правонарушениях", - отметил он.

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