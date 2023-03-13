В Баку начали штрафовать за окурок

БАКУ /Trend/ - За окурок, брошенный на улице, предусмотрена административная ответственность.

Как сообщает Trend, полицейские усилили контроль за соблюдением данного правила.

Лицо, бросившее окурок не в мусорную урну, а на землю, будет оштрафован на сумму 50 манатов.

Как сообщил Trend сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, этот вопрос предусмотрен законодательством.

"В Азербайджане, согласно закону "О табаке и табачных изделиях", выбрасывание окурков на улицу создает административную ответственность. Лицо, бросившее окурок на улице, будет оштрафован на 50 манатов. Этот вопрос отражен и в Кодексе об административных правонарушениях", - отметил он.