В Азербайджане за подрывную деятельность под прикрытием религии задержаны 32 человека (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших по заказу иностранных спецслужб на территории Азербайджана подрывную и диверсионную деятельность под прикрытием религии.

Как сообщает в понедельник Trend, задержанны Нахид Гахраманов, Рустам Исмаилов, Бахруз Керимов, Эльвин Насиров, Самир Исаев, Нихат Халилов, Маариф Агаев, Сакиф Агабалаев, Эльнур Мейбуллаев, Рза Рзаев, Турал Велиев, Бахтияр Бабашов, Мехман Фаталиев, Мурад Абдуллаев, Эльдениз Агаев, Амал Ахмедов, Джейхун Ильясов, Турал Гасанов, Хилал Асадов, Нариман Бахышов, Анар Халилов, Ильгар Мусаев, Шахин Вердиев, Хасиль Рустамов, Исмаил Исмаилов, Эльвин Гулиев, Ульви Алиев, Вусал Алыш, Низами Ахмедов, Рахид Ибишов, Мансур Валишов и Ровшан Джаббаров.

Эти лица, выдавая себя за глубоко "верующих" людей, проводили в пользу Ирана пропаганду в социальных сетях, в местах поклонения и на других церемониях, где собираются люди, злоупотребляли свободой вероисповедания в Азербайджане, выполняли задания спецслужб иностранных государств для подрыва сложившихся в Азербайджане традиций толерантности.

Они заявляли о создании религиозного государства (Кериме) и выступали с открытыми призывами к насильственному изменению существующего конституционного строя в Азербайджане. Данные лица, выполняя заказы иностранных спецслужб, планировали сеять межконфессиональную дискриминацию, создавать конфликты на религиозной почве, пропагандировать религиозный радикализм и смуту в обществе. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что на пропаганду религиозного радикализма и финансирование другой подрывной деятельности в Азербайджане они потратили значительную сумму денежных средств, полученных от организации сбыта наркотических средств, целенаправленно отправленных из Ирана.

В этом направлении продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)