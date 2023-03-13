В Азербайджане задержаны должностные лица, получавшие взятки в связи с призывом на военную службу

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, должностные лица Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву задержаны с поличным при получении взяток от граждан.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены основания для подозрения в получении заместителем начальника управления - начальником отдела мобилизации Адилем Гусейновым взяток в обмен на продление срока негодности к военной службе на три года на основании ложного медицинского заключения, начальником отдела по призыву Сабунчинского районного управления Тогрулом Искендеровым - в обмен на непривлечение к службе.

При обыске у этих должностных лиц и в их служебных помещениях были обнаружены и изъяты доказательства по делу. По уголовному делу, возбужденному в Главном управлении, Адиль Гусейнов и Тогрул Искендеров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, на основании решения суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.