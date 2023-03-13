В Азербайджане выявлено еще четыре случая заражения коронавирусом, вылечились 7 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 4 новых факта заражения коронавирусом, вылечились 7 человек, передает Trend в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 828 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 590 человек выздоровели, 10 144 - скончались, число активных больных составляет 212.

За последние сутки в стране проведены 747 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 542 059.