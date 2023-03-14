Назван объем импортированных из Ирана апельсинов, непригодных для употребления (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает осуществлять контроль за продуктами питания, импортируемыми в нашу страну.
Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, в рамках контрольных мероприятий был проведен фитосанитарный осмотр партии апельсинов, импортируемой из Исламской Республики Иран, образцы продукции были исследованы в лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности при Агентстве. По итогам протоколов исследований в более чем 1 438 тоннах импортированного продукта (с 1 января по 10 марта 2023 года) в 72 случаях был выявлен карантинный вредитель - вирус тристеза цитрусовых ("citrus tristeza virus"), в связи с чем в Национальную организацию по защите растений Ирана направлено соответствующее уведомления с рекомендацией изучить образцы на фитосанитарную угрозу и сообщить о результатах.
"В соответствии с законодательством по данным фактам, были приняты решения об отказе в выдаче сертификата безопасности пищевой продукции, удалении опасной продукции с таможенной территории и ее уничтожении", - говорится в сообщении.
Названия компаний, которые импортировали апельсины из Ирана в Азербайджана с 1 января по 10 марта 2023 года, в которых было обнаружен вирус:
1. ОАО "Amotrade"
2. ОАО "Fruit Logistik"
3. ОАО "Senergy Az"
4. ОАО "South Potato"
5. ОАО "Əkinçi-10 2021"
6. ОАО "Əli 1"
7. ОАО "Limon Comp"
8. ОАО "Albalı A Fruit"
9. ОАО "Dry Fruits"
10. ОАО "Ballı Store N"
11. F/Ş Sadıqov İqbal Sayad oğlu
12. ОАО "Narnumru"
13. ОАО "is"
14. ОАО "Best Supply Company"
15. F/Ş Гусейнов Шахверен Гусейнгулу оглу
16. ОАО "Bilal Fruit"
17. ОАО "Frut-ZV"
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает последовательные меры по охране здоровья населения и обеспечению его безопасными продуктами питания и принимает соответствующие меры по предотвращению противоправных действий, направленных на нарушение прав потребителей и создающих угрозу для их здоровья.
(Перевод: Фидан Мустафаева)