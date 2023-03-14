Хлеб в Азербайджане подешевел - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Снижение стоимости продовольственной пшеницы на мировых рынках, в том числе у основных поставщиков этой продукции в Азербайджан, привело к снижению стоимости хлеба в нашей стране.

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в рамках мероприятий по контролю за потребительским рынком проводит регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, в том числе на муку и хлеб, занимающих особое место в потребительской корзине населения. Результаты мониторинга показали, что с 11 марта цена 650-граммового круглого (заводского) хлеба в крупных торговых сетях снизилась с 70 до 65 гяпиков. На 9 марта 2023 года оптовая цена 50-килограммового мешка муки варьировалась в пределах 35,5-37,2 маната. Отметим, что в августе 2022 года указанный показатель составлял 40,7-41,5 маната.

Недавнее снижение цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках, особенно в России и Казахстане - основных поставщиках этой продукции в Азербайджан - сказалось и на стоимости муки, которая, в соответствии с рыночными принципами, формируется в нашей стране на основе спроса и предложения. Снижение оптовых цен на муку на внутреннем рынке напрямую повлияло на стоимость хлеба.

Следует отметить, что в феврале текущего года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы составила 307,4 доллара США, что на 13% ниже, чем в августе 2022 года (354,4 доллара США).

Кроме того, в рамках мероприятий по контролю за потребительским рынком Государственная служба проводит регулярные встречи с участниками рынка, на которых обсуждаются пропорциональность цен на пшеницу, муку и хлеб, соответствие фактического веса с указанным на этикетке. С целью информирования населения информация об оптовых ценах на муку размещается и регулярно обновляется на официальном сайте Государственной службы.

С оптовыми ценами на муку можно ознакомиться по ссылке.