Дан старт первенству Азербайджана и чемпионату Баку по спортивной и акробатической гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 марта в Национальной арене гимнастики в Баку дан старт 28-му первенству Азербайджана и чемпионату Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-му первенству Азербайджана и чемпионату Баку по женской спортивной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее начались соревнования, в которых участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие" (2016 года рождения), "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2010 -2011 г.р.), "юниоры" (2008-2009 г.р. и 2006-2007 г.р.), "взрослые" (2005 г.р. и старше).

Представительницы женской спортивной гимнастики будут состязаться за награды в возрастных категориях "дети" (2013-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.) и "юниоры" (2008-2010 г.р.).

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступят спортсмены в возрастных категориях "малыши" (2008-2017 г.р.) "дети" (2007-2012 г.р.), "пре-юниоры" (2005-2012 г.р.), "юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые"

(2008 г.р. и старше). Они продемонстрируют свои программы в составах женских, мужских и смешанных пар, а также мужских и женских групп.

Соревнования пройдут в Национальной арене гимнастики с 14 по 16 марта.