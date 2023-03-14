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ООН и Азербайджан реализуют социальные программы в рамках проекта устойчивого развития

Общество Материалы 14 марта 2023 13:13 (UTC +04:00)
ООН и Азербайджан реализуют социальные программы в рамках проекта устойчивого развития

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Последующие этапы реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» включает в себя социальные программы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, основные направления этого проекта являются сектора образования и трудоустройства.

«В нынешнем году ожидается проведение 21 встречи по обсуждению процесса реализации проекта», - сказал он.

Керимов сообщил, что этот проект позволит также установить равенство между городами и районами, уровнем заработных плат, образования и других индикаторов.

«Хочу сообщить, что Азербайджан уже достиг больших результатов, опыт реализации этого проекта нашей страной изучают другие страны. ООН даже на глобальных мероприятиях приводит в качестве образца наши отчеты по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы», - добавил он.

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