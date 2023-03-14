Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

По рейтингу SCimago UNEC первый в Азербайджане!

Общество Материалы 14 марта 2023 13:14 (UTC +04:00)
По рейтингу SCimago UNEC первый в Азербайджане!

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Рейтинговое агентство SCimago (Scimago Institutions Rankings) обнародовало рейтинг университетов мира за 2023 год.

Впервые вошедший в рейтинг SCİmago в 2022 году, UNEC в этом году стал первым в нашей стране. В мировом рейтинге среди 8433 университетов UNEC занял 691 место в области «Экономики, эконометрики и финансов», в области «Бизнеса, менеджмента и бухгалтерии» 1256 место. В Восточной Европе среди 803 университетов UNEC занял 33 место в области «Экономики, эконометрики и финансов», а в области «Бизнеса, менеджмента и бухгалтерии» поднялся на 69 место.

Лента

Лента новостей

Читать все новости