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После пандемии COVID-19 сотрудничество между ВОЗ и странами мира должны только развиваться - Ханде Харманджи

Общество Материалы 14 марта 2023 13:50 (UTC +04:00)
После пандемии COVID-19 сотрудничество между ВОЗ и странами мира должны только развиваться - Ханде Харманджи

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - После пандемии COVID-19 сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и странами мира должны только развиваться.

Об этом, как сообщает Trend, сказала во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ играет большую роль в достижении целей устойчивого развития.

«Совместные проекты нашей организации с министерствами и госструктурами уже привели к положительным результатам и в будущем, мы уверены, что укрепление сотрудничества сыграет ключевую роль в достижении ЦУР и в целом развития стран», - добавила она.

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