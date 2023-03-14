После пандемии COVID-19 сотрудничество между ВОЗ и странами мира должны только развиваться - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - После пандемии COVID-19 сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и странами мира должны только развиваться.

Об этом, как сообщает Trend, сказала во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ играет большую роль в достижении целей устойчивого развития.

«Совместные проекты нашей организации с министерствами и госструктурами уже привели к положительным результатам и в будущем, мы уверены, что укрепление сотрудничества сыграет ключевую роль в достижении ЦУР и в целом развития стран», - добавила она.