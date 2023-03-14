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Пенсии и пособия за март будут выплачены до праздника Новруз - минтруда Азербайджана

Общество Материалы 14 марта 2023 14:51 (UTC +04:00)
Пенсии и пособия за март будут выплачены до праздника Новруз - минтруда Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Выплата Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана пенсий за март по другим регионам страны, а также пенсий пенсионеров, получающих надбавки за выслугу лет, предусмотрена 15 марта.

Как сообщили Trend во вторник министерстве, пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь также планируется выплатить до праздника, а именно 17 марта.

Отметим, что 7 марта были выплачены пенсии за март по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

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