Мечтаю стать чемпионкой мира – участница первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Мечтаю стать в будущем чемпионкой мира, добиться больших результатов в спорте.

Об этом сказала во вторник Trend участница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Ляман Мамедзаде.

"Прежде уже участвовала в республиканских соревнованиях, очень хочу выступить на международных турнирах. Много тренируюсь, прислушиваюсь ко всем наставлениям тренера, надеюсь, в будущем покажу хорошие результаты", - отметила 10-летняя спортсменка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" рассказала, что в целом осталась довольна своим сегодняшним выступлением на соревнованиях.

"Иногда сложно удаются некоторые элементы программы, не каждый день все получается, но я стараюсь. К этим соревнованиям готовилась долго, доработала программу. Сегодня были выполнены опорный прыжок и упражнения на разновысоких брусьях. Опорный прыжок у меня получился, а вот упражнение на брусьях могла бы сделать лучше, буду больше стараться на тренировках", - добавила она.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступят участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".