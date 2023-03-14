Выступления именитых гимнасток вдохновляют на новые свершения – участница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - С каждым соревнованием уверенности и опыта прибавляется.

Об этом сказала во вторник Trend участница 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Нурьяна Алиева.

"Подготовка к первенству была плодотворной. Сейчас чувствую себя более уверенно, на предыдущих соревнованиях сильно волновалась. С каждым турниром решимости и опыта прибавляется, я научилась справляться со своими эмоциями. После сегодняшнего выступления тренер меня похвалила, завтра предстоит выполнить программу еще на двух снарядах, и если выступлю так же хорошо, то могу рассчитывать на призовое место", - сказала она.

11-летняя спортсменка добавила, что наблюдала за соревнованиями Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, которые прошли 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. По ее словам, выступления именитых гимнасток вдохновили на новые спортивные свершения.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступят участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".