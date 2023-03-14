Идет следствие по факту смерти женщины в товузском отеле - Генпрокуратура

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана предостерегла пользователей соцсетей и сми от распространения непроверенной информации о смерти женщины, тело которой было найдено в одном из отелей в Товузе.

Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, некоторые сми и пользователи социальных сетей распространили недостоверную информацию о том, что женщина, тело которой было обнаружено в одном из отелей, расположенных в Товузском районе, скончалась якобы от травм головы, полученных во время того, как она поскользнулась и упала в ванной комнате.

Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики, причина смерти, тяжесть и характер телесных повреждений устанавливаются только на основании заключения медицинского эксперта.

Кроме того, согласно закону Азербайджанской Республики "О медиа", изложенные в информации факты и события, публикуемые в СМИ, должны быть беспристрастными и объективными, без допущения одностороннего подхода.

Заключение судебно-медицинской экспертизы, назначенное для установления причины смерти лица в ходе расследования, проводимого прокуратурой Товузского района в связи с указанным инцидентом, до настоящего времени не представлено в следственный орган.

По данному факту в районной прокуратуре продолжается расследование. Будет предоставлена дополнительная информация о результате.

Поэтому представителей СМИ и пользователей социальных сетей просят не публиковать информацию без уточнения с пресс-службой Генпрокуратуры.