Наши юные гимнастки усердно готовились к этим соревнованиям – Натаван Фарманова

БАКУ /Trend/ - Мои воспитанницы усердно готовились к соревнованиям 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике. Об этом сказала во вторник Trend тренер по женской спортивной гимнастике клуба "Оджаг Спорт" Натаван Фарманова.

"В соревнованиях участвую шесть моих воспитанниц, они молодцы - очень старались показать хороший результат. Сегодня первый день соревнований, теперь нужно собраться к завтрашнему выступлению. Наряду с республиканскими чемпионатами и первенствами, в которых мы участвуем, у нас также проходят клубные турниры. Чем больше соревнований, тем у детей повышается опыт", - отметила она.

По словам Натаван Фармановой, интерес к спортивной гимнастике среди детей очень большой.

"У нас проходят наборы в секции, стараемся дать возможность детям показать себя. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за то, что предоставляет возможность проводить учебно-тренировочные сборы в регионах при очень хороших условиях. Это важный момент в подготовке спортсменов", - добавила она.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступают участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".