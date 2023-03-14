Первенство Азербайджана - важный этап в подготовке к чемпионату мира – участник соревнований

БАКУ /Trend/ - Первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике являются важным этапом в подготовке к чемпионату мира.

Об этом сказал во вторник Trend участник соревнований, 17-летний спортсмен Анар Гасанов.

"Это возможность еще раз проверить свои силы, отработать элементы программы перед чемпионатом мира в Анталье, который ждет впереди. Там выступлю в многоборье и нужно будет хорошо выполнить упражнения на каждом из снарядов. Тренер остался доволен моим сегодняшним выступлением. Надеюсь, покажу хороший результат на чемпионате мира", - сказал воспитанник Бакинской школы гимнастики.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступят участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".