Шамиль Сулейманов, отметивший 88-летие, избран членом Союза писателей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Ветерану органов безопасности Азербайджана, почетному председателю Общественного объединения ветеранов спецслужб Азербайджана "Альянс" Шамилю Сулейманову исполняется 88 лет.

Как сообщает Trend, в то же время, на днях Шамиль Сулейманов был избран членом Союза писателей Азербайджана.

На проведенном в связи с этим мероприятии председатель Общественного объединения ветеранов спецслужб Азербайджана Фахри Аббасов поздравил Шамиля Сулейманова и пожелал новых успехов в его деятельности.

"Шамиль Сулейманов долгие годы был председателем Общественного объединения ветеранов спецслужб Азербайджана "Альянс". Мы решили собраться в его день рождения, передать ему наши искренние сердечные слова, поздравления. А на днях от Союза писателей пришла новость, что Шамиль Сулейманов избран членом Союза. Эта новость обрадовала каждого из нас", - сказал Ф.Аббасов.

Затем секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуаллаев поздравил Шамиля Сулейманова и вручил ему членский билет.

На мероприятии выступили ветераны спецслужб, которые передали Шамилю Сулейманову свои поздравления.

В заключение было зачитано поздравление начальника Службы государственной безопасности генерал-полковника Али Нагиева Шамилю Сулейманову.