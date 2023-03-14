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В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, вылечились 48 человек

Общество Материалы 14 марта 2023 17:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, вылечились 48 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом, 48 человек вылечились, трое скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 011 случаев заражения коронавирусной инфекцией,818 638 человек вылечились,10 147 - скончались, число активных больных составляет 226.

За последние сутки в стране проведены 1 558 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 543 617.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, вылечились 48 человек
В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, вылечились 48 человек
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