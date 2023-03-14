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Подготовлен проект Национальной водной стратегии Азербайджана (Дополнено)

Общество Материалы 14 марта 2023 17:38 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:19)

БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект Национальной водной стратегии Азербайджана, и в ближайшее время предусмотрено представить его главе государства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Рафиг Вердиев в эфире передачи "Ekspert saatı".

По его словам, подготовка проекта направлена на то, чтобы в течение планового периода обеспечить управление водными ресурсами на основе современных принципов, что поспособствует экономному использованию воды.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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