Подготовлен проект Национальной водной стратегии Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект Национальной водной стратегии Азербайджана, и в ближайшее время предусмотрено представить его главе государства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Рафиг Вердиев в эфире передачи "Ekspert saatı".

По его словам, подготовка проекта направлена на то, чтобы в течение планового периода обеспечить управление водными ресурсами на основе современных принципов, что поспособствует экономному использованию воды.

(Перевод: Фидан Мустафаева)