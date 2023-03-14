Подготовка к чемпионату мира по спортивной гимнастике проходит хорошо – азербайджанский спортсмен

БАКУ /Trend/ - Подготовка к чемпионату мира по спортивной гимнастике среди юниоров проходит хорошо. Об этом во вторник после выступления на первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике сказал Trend азербайджанский гимнаст Расул Ахмедзаде.

"Тренер остался мной доволен после сегодняшнего соревнования. На двух снарядах – параллельных брусьях и кольцах оцениваю свое выступление хорошо, а в вольном упражнении – средне. Но я набрал необходимый мне балл. Завтра представлю программу на своем самом сильном снаряде – гимнастическом коне, постараюсь собраться силами и показать хороший результат, также предстоит выступить в упражнении на турнике и в опорном прыжке", - сказал воспитанник Бакинской школы гимнастики.

Расул Ахмедзаде вошел в состав команды, которая представит Азербайджан на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров.

"Подготовка к чемпионату мира проходит хорошо, мы с товарищами по команде постараемся достойно представить Азербайджан", - добавил гимнаст.

Отметим, что 14-16 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 28-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике и 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют воспитанники клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах" (Барда), Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают на соревнованиях в возрастных категориях - "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", представительницы женской спортивной гимнастики – в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях по акробатической гимнастике выступают участники в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые".